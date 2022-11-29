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Beykoz'da yangın nerede, nasıl çıktı? Beykoz'da son durum ne?

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Beykoz'da yangın nerede çıktı ve Beykoz'da son durum ne merak ediliyor. Beykoz'da son durum ne ve Beykoz'da yangın nerede, nasıl çıktı gündeme geliyor. Peki, Beykoz'da yangın nerede, nasıl çıktı? Beykoz'da son durum ne?

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BEYKOZ'DA YANGIN NEREDE?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Anadolu Hisarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı.Depoda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beykoz'da yangın nerede, nasıl çıktı? Beykoz'da son durum ne?

BEYKOZ'DA YANGIN NASIL ÇIKTI?

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bilgisi geçilmedi. İhtiyaç olması durumunda destek ekiplerin de bölgeye sevk edilebileceği öğrenildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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