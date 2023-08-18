Beykoz'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yeni Riva Yolu Kavacık yönünde seyreden otomobil, Halil Ulukurt Tüneli çıkışı yol ayrımında refüje çarparak takla attı. Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.