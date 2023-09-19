Beykoz'da Ormanlık Alanda Ağaca Çarpan Otomobilde Yangın Çıktı

Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil, ormanlık alandaki ağaca çarparak alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da ormanlık alandaki ağaca çarparak alev alan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkıp ormanlık alandaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçtaki ve ağaçlardaki yangını kısa sürede söndürürken, otomobilin sürücüsü tedbiren hastaneye götürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.