İstanbul'un Beykoz İlçesinde çıkan yangın vatandaşlar tarafından merak edildi. Boğaz Köprüsü'nün birçok yerinden gözüken dumanlar vatandaşları korkuttu ve arama motorlarında Beykoz'da neden yangın çıktı? Beykoz yangını söndürüldü mü? Beykoz'da neresi yandı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Beykoz'da neden yangın çıktı? sorusu aratılıyor. 29 Kasım günü Beykoz'da meydana gelen yangın vatandaşlar tarafından araştırıldı. Arama motorlarında ise Beykoz'da neden yangın çıktı? Beykoz yangını söndürüldü mü? Beykoz'da neresi yandı? soruları aratıldı. Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BEYKOZ'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Beykoz'da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bilgisi geçilmedi. İhtiyaç olması durumunda destek ekiplerin de bölgeye sevk edilebileceği öğrenildi. Ancak itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altında alındı.