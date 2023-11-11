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Beykoz'da Emniyet Şeridindeki Otomobilde Yangın Çıktı, Yaya Yaralandı

Beykoz'da emniyet şeridindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, yangına müdahale etmek için kamyonetini yanaştırmaya çalışan sürücünün çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.