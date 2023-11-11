Beykoz'da Emniyet Şeridindeki Otomobilde Yangın Çıktı, Yaya Yaralandı
Otomobil Haberleri
Beykoz'da emniyet şeridindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, yangına müdahale etmek için kamyonetini yanaştırmaya çalışan sürücünün çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Beykoz'da, emniyet şeridindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, yangına müdahale etmek için kamyonetini yanaştırmaya çalışan sürücünün çarptığı yaya yaralandı.
Sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde ilerleyen 34 CZK 735 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı Anadolu Yakası çıkışındaki emniyet şeridinde durdurdu.
Otomobil kısa sürede alev alırken, yoldan geçen 34 FEP 715 plakalı kamyonetin sürücüsü de yardım etmek amacıyla emniyet şeridine yanaşırken burada bekleyen bir yayaya çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobildeki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan araçta hasar oluştu.