Beykoz'da binlerce sporcu Turkcell GranFondo yarışında ter döktü

Turkcell GranFondo serisinin ikinci sezon yarışları Beykoz'da gerçekleştirildi. Beykoz'un tarihi doğası eşliğinde yarışan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Dünyaca ünlü yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo heyecanı, ikinci kez Beykoz'da verilen startla başladı. Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışa binin üzerinde sporcu katılım sağladı. Beykoz'un tarihi doğası eşliğinde yarışan sporcular ve onları destekleyen vatandaşlar, aynı zamanda Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla savaşlarda mağdur olan çocuklar için oluşturulan fona da katkı sağlayarak destek oldu. Sporcular, başlangıç startı Beykoz Belediyesi önünde verilen yarışta 82 kilometre ve 40 kilometre olmak üzere iki farklı kategoride ter döktü. Yarışın startını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu verdi. Sporcular sahilden başladıkları yarışı Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi, Anadolu Feneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'den geçtikten sonra yine Expo Alanı'na gelerek tamamladı. Organizasyonda dereceye giren sporculara günün anısına kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Sporcu arkadaşlara sağlıklı bir yarış diliyorum"

Yarışın startını veren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Beykoz'umuzda Turkcell GranFondo'nun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Katılan sporcu arkadaşlara sağlıklı bir yarış diliyorum. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gelen binin üzerinde katılımcı var. Yarış, bir güzellik ortamı içerisinde başladı. Başta valiliğimiz ve Turkcell ailesi olmak üzere bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yarış umarım kazalar yaşanmadan güzelce tamamlanır" diye konuştu. - İSTANBUL

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