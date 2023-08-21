Beykoz Belediyesi hangi partiden? Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Beykoz Belediye Başkanlığını Murat Aydın yapıyor.

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın'ın iki fotoğraf sergisi bulunmaktadır.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.