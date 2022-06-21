Beykoz Belediye Başkanı kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Beykoz Belediyesi hangi partiden?

Beykoz Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gündemin en çok merak edilen isimlerinden

biri oldu. Peki, Beykoz Belediye Başkanı kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Murat

Aydın hangi partili?

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul

İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun

oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde

Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını

tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye

Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan

Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın'ın iki fotoğraf sergisi

bulunmaktadır.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

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