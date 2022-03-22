Beykoz Belediye Başkanı kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Beykoz Belediyesi hangi partiden?
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Beykoz Belediye Başkanı hakkında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın hangi partili ve Beykoz Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Beykoz Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gündemin en çok merak edilen isimlerinden
biri oldu. Peki, Beykoz Belediye Başkanı kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın hangi partili?
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN KİMDİR?
1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul
İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun
oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde
Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını
tamamladı.
1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye
Başkanı olarak seçilmiştir.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan
Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın'ın iki fotoğraf sergisi
bulunmaktadır.
İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.