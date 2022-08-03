Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Beykent Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Beykent Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Beykent Üniversitesi (kısaca BU), 1997 yılında İstanbul'da kurulmuş olan, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden birisidir.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)(İletişim Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu)(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Matematik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Medya ve İletişim (%50 İndirimli)(İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sermaye Piyasası (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sermaye Piyasası (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yeni Medya (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Beykent Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon:

Bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve mesleki beceriye dönüştürerek toplum yararına kullanacak nitelikli bireyler yetiştiren bir üniversite olarak, öğrencilerimize; fiziki ve teknolojik altyapı, sosyal ortam, eğitim-uygulama programları ve öğrenme kaynaklarına erişim imkanları sunarak kendilerini;

Liderlik ve sosyal yönü güçlü, ne istediğini bilen, özgüveni yüksek, hızlı karar verebilen, duygusal zekâya sahip, hayallerinin peşinde koşan,

Sistematik düşünce ve entelektüel disipline, etkin öğrenme stratejileri ve çoklu düşünme sistemine sahip; sorgulayıcı ve analitik/inovatif düşünebilen, karmaşık sorunlarla başa çıkabilen ve kompleks problemleri çözebilen,

Teknolojiyi takip eden, kullanan, geliştirebilen ve programlayabilen, yaşadıkları çağı algılayan, toplumunu tanıyan, etik değerlere ve çevreye duyarlı,

Mesleki bilgi ve becerilerini dünyanın her yerinde kullanabilecek şekilde profesyonel hayata hazırlanma fırsatı sunmak.

Vizyon :

Küresel ölçekte bir yükseköğretim kurumu olmaktır.