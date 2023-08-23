Beyindeki gri madde nedir, ne iş yarar sorusu araştırılıyor. Beyindeki gri madde ne iş yarar merak konusu oldu. Peki, Beyindeki gri madde nedir? Beyindeki gri madde azalırsa ne olur? Gri madde ne yapar, nasıl artar? İşte detaylar...

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BEYİNDEKİ GRİ MADDE NEDİR?

Beyinde bulunan gri madde, nöronların hücre gövdelerinin ve dendritlerin çoğunluğunu içeren beyin bölgeleridir. Gri madde, beyinde bilgi işleme merkezlerini oluşturur ve genellikle öğrenme, hafıza, duygusal tepkiler ve karar verme gibi işlevlere katkıda bulunur. Gri madde, merkezî sinir sisteminin başlıca bileşenlerinden biridir. Büyük çoğunluğu sinir hücresi gövdelerinden, dendritlerden (kısa gövde uzantıları) ve glia hücrelerinden meydana gelmektedir.

BEYİNDE GRİ MADDE NE YAPAR?

Boz madde; merkezî sinir sistemindeki nöronların ve diğer hücrelerin, miyelin (ak maddeye adını veren yapı) bulundurmayan kısımlarını ifade eder. Uç beynin dış kısmını (serebral korteks) oluşturduğu gibi, ara beynin ve beyin sapının iç bölümlerinde bulunur. Ayrıca omuriliğin iç kısmındaki H biçimindeki hattı da boz madde oluşturur. Ara nöronlar (internöronlar) da yine bu hat içerisinde yer almaktadır.

İstemli kas hareketleri, hafıza, görme, koklama, işitme, konuşma, karar verme ve çevresel değişimleri idrak etme gibi çeşitli olayları yöneten beyin bölümleri boz maddeden oluşmuştur.