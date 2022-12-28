Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Beyin yiyen amip hastalığının tedavisi var mı?

Dünyada İlk olarak ABD'nin Florida eyaletinde görülen beyin yiyen amip, son olarak Güney Kore'de görüldü. Beyin yiyen Amip vakasında ilk ölüm Güney Kore'de gerçekleşirken,Covid-19 salgını sonrası küresel çapta bir panik havası oluştu .Peki, Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hastalığın tedavisi var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Halk arasında Beyin yiyen amip olarak bilinene ölümcül hastalık Naegleria fowleri hastalığı son olarak Güney Kore'de beyin yiyen amip vakası nedeniyle yaşanan ilk ölüm vakasının ardından konuya ilişkin aramalar vatandaşlar tarafından sıklaştı. Peki, Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Naegleria fowleri hastalığının tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm gerçekleşir.

BEYİN YİYEM AMİP NASIL BULAŞIR?

Beyin yiyen amip" olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor. Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olan Naegleria fowleri, burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor. Naegleria fowleri sıcağı seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği biliniyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İsminden de anlaşılacağı üzere bu amip türünün yaptığı hastalık, esas olarak meningoensefalit denilen beyin dokusu ve beyni saran zarda oluşturduğu iltihaptır. Genellikle burundan içeri girdikten sonraki 10 gün içinde şiddetli baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusma ile başlar. Sonraki günlerde tipik olarak ense sertliği gelişir, nöbet geçirir, bilinç durumu bozulur. Halüsinasyon dediğimiz hayal görmeler başlar. Kişinin etrafı ile olan ilgisi kaybolur. Denge kaybı gelişir. Hızla kötüleşerek yaklaşık 5 gün içinde koma ve ölüm gerçekleşir.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI?

Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur. %97 ölümcül seyretmektedir. Miltefosin isimli yeni bir ilacın denenmesiyle kurtulan iki kişi mevcuttur. Ancak bu hastalıkta oluşan aşırı beyin ödemi ile baş etmek çok zordur.