Beyin Salatası tarifi! Masterchef Beyin Salata nedir, nasıl yapılır? Beyin Salatası için gerekli malzemeler ne? Beyin Salatası hangi yöreye ait?

Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Beyin Salatası yapmasını istendi. Peki Masterchef Beyin Salatası nasıl yapılır? Beyin Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Beyin Salatası tarifi! Beyin Salatası nasıl yapılır? Beyin Salatası tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve mezeler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Beyin Salatası tarifi oldu. Peki en güzel Beyin Salatası tarifi nasıldır? Beyin Salatası nasıl yapılır? Beyin Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Beyin Salatası tarifi! Beyin Salatası nedir, ne demek? Masterchef Beyin Salatası nasıl yapılır? Beyin Salatası hangi yörenin ve bölgenin mezesidir? Beyin Salatası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Beyin Salatası hangi ülkenin mezesi? Beyin Salatası ne demektir? İşte detaylar...

BEYİN SALATASI NEDİR, NE DEMEK? BEYİN SALATASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Beyin Salatası, Ege yöresine ait bir mezedir.

BEYİN SALATASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 adet beyin

1 çay bardağı süt (beyinleri haşlamak için)

1 çay bardağı un (beyinleri haşlamak için)

1 çay bardağı sirke (beyinleri haşlamak için)

1 limon suyu

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Maydanoz (servis için)

BEYİN SALATASI NASIL YAPILIR?

Beyinleri temizlemek ve haşlamak için süt, un ve sirkeyi karıştırarak bir tencereye alın. Beyinleri ekleyin ve hafifçe kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Haşlama işlemi beyinleri beyazlatmak ve kokusunu gidermek içindir.

Haşlanan beyinleri sudan alın, soğumalarını bekleyin ve daha sonra beyinleri küçük parçalara ayırın.

Ayırdığınız beyin parçalarını bir kaba alın. Üzerine limon suyu ve zeytinyağını ekleyin.

Sarımsakları ezerek ekleyin. Ardından tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırın. Karışımı iyice harmanlayın.

Beyin salatasını servis tabağına alın. Üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Beyin salatasını buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Soğuk olarak servis edilmesi tercih edilir.

Not: Beyinleri haşlarken ve temizlerken dikkatli olun. Ayrıca beyinleri haşladıktan sonra suyunu süzerek kullanın.

Beyin salatası, genellikle meze olarak sunulur ve ekmek veya pide ile servis edilir. Afiyet olsun!