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Beyhan Benardete neden öldü? Beyhan Benardete hasta mıydı? Beyhan Benardete kimdir?

Beyhan Benardete neden öldü? Beyhan Benardete hasta mıydı? Beyhan Benardete kimdir?
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu. Beyhan Benardete neden öldü? Beyhan Benardete kimdir?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu 60 yaşındaki Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 60 yaşındaki ünlü iş insanı Beyhan Benardete'ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Beyhan Benardete neden öldü? Beyhan Benardete kimdir?

BEYHAN BENARDETE NEDEN ÖLDÜ?

Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Benardete'nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete'nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

BEYHAN BENARDETE KİMDİR?

İş insanı Adil Benardete'nin eşi Beyhan Benardete Türkiye'de golf denilince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Kendisiyle yapılan her ropörtajda kendisini golfle rahmetli Mustafa Koç'un 1996 yılında tanıştırdığını anlatırdı. Oğlu Adilcan da kendisi gibi golf tutkunuydu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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