Televizyon ekranlarının sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün annesinin kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Beyazıt Öztürk annesi Nurten Öztürk kimdir, kaç yaşında? sorusu aratılıyor. Peki, Beyazıt Öztürk annesi Nurten Öztürk kimdir, kaç yaşında?

Nurten Öztürk kimdir? sorusu aratılıyor. Uzun yıllar yaptığı şov programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şovmen ve oyuncu Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Beyazıt Öztürk annesi Nurten Öztürk kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

BEYAZIT ÖZTÜRK ANNESİ NURTEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk'ün annesi olan Nurten Öztürk'ün annesi hakkında bilgi bulunmuyor. Ali Rıza Öztürk ile evli olduğu biliniyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.

"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.

İstanbul'da Klas Fm'den gelen teklif üzerine, radyoculuğa profesyonel olarak girdi. Number One TV'de ve Kanal 6'da çeşitli televizyon programları, Kanal D ve Star televizyonlarında Beyaz Show, TRT'de 5+1 Şans Topu sunuculuğu, Kanal D'de Aileler Yarışıyor yarışması sunuculuğu, Best FM ve Radyo D'de radyo programları yaptı.

Konuk oyuncu olarak yer aldığı "Dansöz" filmi dışında "Nihavent Mucize" adlı sinema filminde, "Biz Size Aşık Olduk" ve "Karım ve Annem" adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Aktüel Dergisi'nde "Kardan Adam" başlığı altında köşe yazıları yazdı. Talk Show'u kendisine pek çok ödül kazandırdı. Standup'ı denedi.