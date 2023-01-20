Beyaz Zambaklar sözleri! Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar şarkı sözleri nelerdir?
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Bursa Bülbülü filminde de çalan Beyaz Zambaklar şarkısının sözleri merak edildi. Beyaz Zambaklar Youtube'da binlerce izlenme ve beğeni aldı. Peki, Beyaz Zambaklar sözleri nelerdir? Beyaz Zambaklar şarkı sözleri nedir? Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar sözleri sizlerle...
Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ata Demirer'e aittir.
BEYAZ ZAMBAKLAR ŞARKI SÖZLERİ
Bir çocuksu gülüş dudaklarında
Bir çapkın eda var bakışlarında
Bir çocuksu gülüş dudaklarında
Bir çapkın eda var bakışlarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
***
Hiç kimse duymasın
Aşkımı bilmesin
Arzumu bilmesin
Günahımı da
Aşkımı bilmesin
Günahımı da
***
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
***
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
***
Bir çocuksu gülüş dudaklarında
Bir çapkın eda var bakışlarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
***
Hiç kimse duymasın
Aşkımı bilmesin
Arzumu bilmesin
Günahımı da
Aşkımı bilmesin
Günahımı da
***
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
***
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
***
(Tüm beyaz zambaklar solup da gitse)
(Tanrım affeder böyle sevince)