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Beyaz Zambaklar sözleri! Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar şarkı sözleri nelerdir?

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Beyaz Zambaklar sözleri! Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar şarkı sözleri nelerdir?

Bursa Bülbülü filminde de çalan Beyaz Zambaklar şarkısının sözleri merak edildi. Beyaz Zambaklar Youtube'da binlerce izlenme ve beğeni aldı. Peki, Beyaz Zambaklar sözleri nelerdir? Beyaz Zambaklar şarkı sözleri nedir? Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar sözleri sizlerle...

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Ata Demirer & Melek Büyükçınar - Beyaz Zambaklar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ata Demirer'e aittir.

BEYAZ ZAMBAKLAR ŞARKI SÖZLERİ

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

***

Hiç kimse duymasın

Aşkımı bilmesin

Arzumu bilmesin

Günahımı da

Aşkımı bilmesin

Günahımı da

***

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

***

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

***

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

***

Hiç kimse duymasın

Aşkımı bilmesin

Arzumu bilmesin

Günahımı da

Aşkımı bilmesin

Günahımı da

***

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

***

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

***

(Tüm beyaz zambaklar solup da gitse)

(Tanrım affeder böyle sevince)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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