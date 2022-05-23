Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Beyaz TV 4K canlı izle! - Haberler

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BEYAZ TV HD FREKANS BİLGİLERİ

Turksat 12380 Sembol Rate 27500 Vertical(Dikey)

D-SMART D Smart 40. Kanal

TELEDÜNYA 36. Kanal

TİVİBU 31. Kanal

DIGITURK 36. Kanal

KABLO TV 35. Kanal

TURKCEL TV PLUS 3. Kanal

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