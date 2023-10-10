Beyaz Show programı yeniden başlayacak haberleriyle gündeme geldi. Beyaz Show yeniden ekranlarda yer alacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Beyaz Show bu yıl yayınlanacak mı araştırılıyor. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show hangi kanalda olacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Beyaz Show yeniden başlayacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programı ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show hangi kanalda olacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLADI?

Beyaz Show, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, 6 Aralık 1996-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cuma geceleri Kanal D'de ve sadece 1 sezonluğuna Star TV'de (2000-2001) canlı yayınlanmış talk-show türündeki Türk televizyon programıdır.

Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzü görünmeden, karanlık bir siluet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekranlara döneceğini açıkladı. Ilıcalı "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var." sözleriyle müjdeyi verdi. Ancak henüz netleşen bir tarih ve plan belirtilmedi.

Son olarak 4 Mayıs 2018 Cuma günü ekranlara gelen Beyaz Show yayın hayatına son vermişti.