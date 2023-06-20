Bir döneme damga vuran ve ekran klasiği haline gelen Beyaz Show, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı programın hangi kanalda detayları merak edildi. Peki, Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu Peki, Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?^

Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamasında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ancak programın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.