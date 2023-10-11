Ünlü talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezon başlangıcı merakla bekleniyor. Programın ne zaman başlayacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? 2023 Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Beyaz Show ne zaman başlayacak? 2023 Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Acun Ilıcalı, bir döneme damga vuran Beyaz Show programının yayınlanacağı tarihi açıkladı. Seyirciler, Beyazıt Öztürk'ün eğlenceli ve samimi sunumuyla dolu programın ne zaman ekranlara döneceğini sabırsızlıkla bekliyor. Beyaz Show ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Beyaz Show'un yayınlanacağı kanal sorgulatılıyor. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? 2023 Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BEYAZ SHOW İLK NE ZAMAN BAŞLADI?

Beyaz Show, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, 6 Aralık 1996-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cuma geceleri Kanal D'de ve sadece 1 sezonluğuna Star TV'de (2000-2001) canlı yayınlanmış talk show türündeki Türk televizyon programıdır.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıllar önce Beyaz Show ile ekranlara damga vuran Beyazıt Öztürk geri dönüyor. Acun Ilıcalı, katıldığı programda Beyaz Show'un yılbaşında ekranda olacağını müjdesini vererek "Çok büyük geliyoruz. Akılları alacak bir Beyaz Show olacak" dedi.