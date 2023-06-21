Yıllar sonra Beyaz TV ve bir yarışma ile ekrana döneceğini duyuran Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu. Sevilen programın hangi kanalda olacağı merak ediliyordu. Peki, Beyaz Show hangi kanalda? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Beyaz Show hangi kanalda? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor? merak ediliyor. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu. Arama motorlarında ise Beyaz Show hangi kanalda? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor? soruları aratılıyor.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA?

Yıllar sonra Beyaz TV ve bir yarışma ile ekrana döneceğini duyuran Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu. Öztürk, daha önce de çalıştığı Acun Ilıcalı ile anlaşarak TV8 ekranlarında hem Beyaz Show'u hem de yıllar önce yayınlanan Passaparola'yı yeniden sunacak.

PASSAPAROLA HER GÜN YAYINLANACAK

Gazeteci Sina Koloğlu'nun haberine göre, Beyazıt Öztürk yeni sezonda hem Beyaz Show'u hem de Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek. Ekranların sevilen programı Beyaz Show, 7-8 bölüm olarak planlandı. Öztürk, bir döneme damga Passaparola yarışmasını da yeniden ekrana getirecek. Ünlü ismin sunacağı Passaparola yarışması, her gün MasterChef Türkiye All Star yeni bölümünden önce izleyici karşısına çıkacak.

Ekranların sevilen yarışması Passaparola'yı 2002-2004 arası Metin Uca, 2004-2005 arası Mesut Yar ve M. Ali Erbil en son 2010-2011 arasında Metin Uca sunmuştu.