Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz Show yeniden başlıyor! 2023 Beyaz Show hangi gün, saat kaçta?

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show programının yeniden başlayacağının müjdesini verdi. Beyaz Show'un ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Kullanıcılar tarafından merak edilen tarih ve saat bilgileri haberimizde...

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında Beyaz Show programının yeniden yayınlanacağı duyurdu. Beyaz Show'un yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Beyaz Show'un yayınlanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? 2023 Beyaz Show hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu. Ancak programın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.