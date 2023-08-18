Beyaz Magazin sunucuları kim? Beyaz Magazin saat kaçta, hani günler yayınlanıyor?
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Beyaz Magazin, Türkiye'de popüler bir televizyon programıdır. Beyaz Magazin programında ünlülerin yaşamlarına dair haberler sunarlar ve magazin dünyasının en son gelişmelerini aktarırlar. Programın sunucularının kim olduğu, izleyiciler tarafından merak edilmektedir. İşte detaylar...
Beyaz Tv kanalında haftaiçi her gün Beyaz Magazin ekranlara geliyor. Sevilen magazin programı, Beyaz Magazin seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Beyaz Magazin sunucuları kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beyaz Magazin sunucuları kim? Beyaz Magazin saat kaçta, hani günler yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...
BEYAZ MAGAZİN SUNUCULARI KİM?
Beyaz Magazin programının sunucuları arasında Kısmetse Olur programıyla tanınan Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe yer almaktadır.
BEYAZ MAGAZİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beyaz Magazin hafta içi her gün saat 10.00'da Beyaz Tv kanalında yayınlanmaktadır.