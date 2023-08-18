Beyaz Magazin sunucuları kim? Beyaz Magazin saat kaçta, hani günler yayınlanıyor?

Beyaz Magazin, Türkiye'de popüler bir televizyon programıdır. Beyaz Magazin programında ünlülerin yaşamlarına dair haberler sunarlar ve magazin dünyasının en son gelişmelerini aktarırlar. Programın sunucularının kim olduğu, izleyiciler tarafından merak edilmektedir. İşte detaylar...