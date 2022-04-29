Beyaz Futbol ne zaman? Beyaz Futbol hangi kanalda? Derin Futbol saat kaçta? Beyaz TV Futbol ne zaman başlıyor, hangi kanalda? - Haberler

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Beyaz Futbol ne zaman? Beyaz Futbol hangi kanalda? Derin Futbol saat kaçta? Beyaz TV Futbol ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Haberler.com - Gündem
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Beyaz Futbol ne zaman? Beyaz Futbol hangi kanalda? Derin Futbol saat kaçta? Beyaz TV Futbol ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Ekranların sevilen programlarından olan Beyaz Futbol'un başlangıç saati Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası merak edildi. Beyaz Futbol saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Beyaz Futbol saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Derin Futbol ya da Beyaz Futbol uzun süredir yayında olan spor programı. Haftanın 3 günü yayınlanan program; Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır. Beyaz Futbol ne zaman? Beyaz TV Derin Futbol saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

BEYAZ TV DERİN FUTBOL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ekranların sevilen spor programlarından olan Beyaz Futbol Pazartesi akşamları 23:30'da başlıyor.

Haftanın nefes kesen tüm maçları, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının duayenleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz yorumlarıyla katılıyor.

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