Beyaz Futbol CANLI izle! Beyaz TV canlı yayın!
Gündem Haberleri
Beyaz TV'de Beyaz Futbol programının sunuculuğunu Ertem Şener yapmakta; yorumculuk koltuğunda ise Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz bulunmaktadır. Futbolseverler tarafından sevilen programı izlemek isteyenler Beyaz Futbol canlı izle! Beyaz TV canlı! araştırması yapmakta.
Beyaz Futbol canlı izle! Beyaz TV'de Beyaz Futbol programının sunuculuğunu Ertem Şener yapmakta; yorumculuk koltuğunda ise Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz bulunmaktadır. Futbolseverler tarafından sevilen programı izlemek isteyenler Beyaz Futbol canlı izle! Beyaz TV canlı! araştırması yapmakta. İşte detaylar...
Beyaz Futbol canlı izle ile bu akşamki Beyaz Futbol programını canlı olarak haberimizin detaylarındaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
Beyaz Futbol canlı izlemek için BEYAZ FUTBOL CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Turksat 12380 Sembol Rate 27500 Vertical(Dikey)
D-SMART D Smart 40. Kanal
TELEDÜNYA 36. Kanal
TİVİBU 31. Kanal
DIGITURK 36. Kanal
KABLO TV 35. Kanal
TURKCEL TV PLUS 3. Kanal