Fosfor, yanıcı ve zehirli bir element olup, bu bomba türü özellikle sivil alanlarda büyük hasar ve can kaybına neden olabilir. Peki, Beyaz fosfor bombası nedir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak? İşte detaylar...

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını duyurdu. Beyaz fosfor bombası, kimyasal bir silah türüdür ve uluslararası hukuka göre kullanımı yasaktır. Fosfor bombasının neden yasak olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından fosfor bombasının savaşta neden yasaklandığı araştırılmaktadır. Peki, Beyaz fosfor bombası nedir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak? Detaylar haberimizde...

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombaları, beyaz fosfor, sarı fosfor veya kırmızı fosfor gibi fosfor bileşiklerini içeren patlayıcı cihazlardır.

FOSFOR BOMBASI YASAK MI?

Fosfor bombaları gibi kimyasal silahlar, uluslararası hukuk ve bir dizi uluslararası anlaşma tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Kimyasal silahlar, insanlara ve çevreye ciddi zararlar verme potansiyeline sahip olduğu için dünya genelinde büyük bir endişe kaynağıdır.

FOSFOR BOMBASI NEDEN YASAK?

Beyaz fosfor, temas ettiği her şeyi alevlendirebilir ve yanma süreci su ile temas etse bile durmaz. Dolayısıyla, siviller ve sivil altyapı üzerinde kullanılmaları, uluslararası hukuka aykırıdır.