Betül Demir kimdir? Betül Demir hayatı ve biyografisi! Betül Demir kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Betül Demir merak konusu oldu. İşte Betül Demir hakkında merak edilen Betül Demir kimdir, Betül Demir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BETÜL DEMİR KİMDİR?

25 Eylül 1980'de İstanbul'da doğan Betül Demir, Sütçü İmam Üniversitesi Opera Şan bölümünde okudu.

Betül Demir, 5 kardeştir. Aynı zamanda albümlerinin prodüktörlüğünün yapan söz yazarı ve besteci Sude Bilge Demir'in ablasıdır. Betül Demir, lise yıllarından itibaren müzik öğretmeninin tavsiyesi ile şan ve solfej dersleri almaya başladı. Yine aynı sene şan ve solfej derslerini vokal ve jingle'lar izledi. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gördü ve halen şan derslerini sürdürmektedir.

İlk albümü Ayrılığın El Kitabı, 26 Mayıs 2006'da piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan Yaz Geliyor, Yapamadım, Günahımı Alma ve Taş Duvarlar şarkılarına video klip çekildi. Albümde prodüktörlük, söz yazarlığı ve besteci kimliğiyle Betül Demir'in kardeşi Sude Bilgi Demir yer aldı.[1] Aynı zamanda Aysel Gürel, Güven Baran söz ve besteleri ile albüme katkıda bulundu. Betül Demir, 2 Ağustos 2007'de "Betül Demiremix" adlı remiks albümünü çıkarttı. Bu albümünde "Ayrılığın El Kitabı" albümündeki bazı şarkıların remiksleri ile 3 yeni şarkı yer aldı. Albümün tek video klibi ise öne çıkan "Başka Bir Şey" şarkısına çekildi. Başarılı sanatçı "Sahil Sahil" ile Latin pop rüzgarı estirip, "Bahane Bulma" ile elektronik müziğin derinliklerine daldı.

Betül Demir, 2008 yılında 3 Hürel'in "Sonsuza Kadar" albümünde "Gönül Sabreyle" isimli rock şarkısını yorumlarken aynı yıl 2 Temmuz tarihinde Seyhan Müzik'ten "Süper" isimli albümünü çıkardı ve ilk video klip albümün çıkış parçası Mustafa Uslu tarafından "Süper" şarkısına çekildi. Aranjörlüğünü Mustafa Ceceli'nin yaptığı albümde sanatçı, Sezen Aksu, Güven Baran, Sinan Akçıl, Fettah Can gibi isimlerin şarkılarını yorumladı.

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