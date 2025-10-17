Betül Can kimdir? Betül Can neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar ne?

Can Holding'e yönelik yürütülen dev mali soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmanın ikinci aşamasında, holdingin ortaklarından Şakir Can'ın eşi Betül Can da gözaltına alındı. Savcılığın açıklamasına göre Betül Can, örgütsel yapılanma içerisinde aktif rol almak, yasa dışı para transferlerine karışmak ve suç gelirlerinin aklanmasına katkı sunmakla suçlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BETÜL CAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Betül Can, Can Holding soruşturmasının ikinci aşamasında gözaltına alınan 26 şüpheli arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Can Holding'e ait şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Betül Can da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında Betül Can'ın, eşi Şakir Can ile birlikte Can Holding bünyesindeki şirketlerin finansal yapılanmasında doğrudan veya dolaylı şekilde yer aldığı, mali hareketlilik içinde etkili olduğu ve elde edilen yasa dışı gelirlerin yönetimiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Evinde ve şirket merkezlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuş olması, Betül Can'ın sadece pasif bir aile ferdi değil, soruşturma konusu yapı içinde aktif bir rol üstlenmiş olabileceği şüphesini güçlendiriyor.

BETÜL CAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Betül Can hakkında doğrudan yöneltilen suçlamalar, genel soruşturma çerçevesindeki aşağıdaki iddialarla ilişkilidir:

Suç gelirlerinin aklanmasına iştirak etmek: Can Holding'e bağlı şirketlerdeki para hareketlerine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağladığı, şirketlerin üzerinden geçen paraların izini silmeye yönelik işlemlerle bağlantısı olduğu ileri sürülüyor.

Vergi kaçakçılığına ortaklık: Faturasız işlemler ve sahte belgelerle devletin vergi gelirlerinin engellenmesine katkı sunduğu düşünülüyor.

Örgütsel yapılanma içinde yer almak: Soruşturma, sadece bireysel değil örgütlü bir mali suç şebekesi yapısını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Betül Can'ın da bu yapının finansal bağlantıları içinde etkin bir konumda olduğu iddia ediliyor.

Resmî makamlarca yapılan açıklamalara göre, Betül Can'ın gözaltına alınma gerekçesi, yalnızca "aile bağı" değil; mali deliller ve MASAK raporlarıyla desteklenen şüpheli işlemler zinciriyle doğrudan bağlantısı olmasıdır.

BETÜL CAN KİMDİR?

Betül Can, Can Holding'in ortaklarından biri olan Şakir Can'ın eşi olarak bilinmektedir. Kamuya açık kaynaklarda profesyonel geçmişine dair sınırlı bilgi bulunmakla birlikte, Can Holding bünyesindeki bazı şirketlerde doğrudan veya dolaylı ortaklıkları olduğu, bu şirketlerin yönetim yapılarında adının geçtiği ifade edilmektedir.

Soruşturma sürecinde Betül Can'ın, şirketlerdeki mali yapılanmalar ve para transferleri üzerinde etkili olabilecek bir pozisyonda bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle sadece aile içindeki pozisyonu nedeniyle değil, ticari ilişkileri ve şirket bağlantıları nedeniyle de adli takibata alınmıştır.

CAN HOLDİNG OLAYI NEDİR?

Can Holding olayı, Türkiye'de son yıllarda açığa çıkarılan en kapsamlı mali suç soruşturmalarından biridir. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma; kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarını içermektedir.

Soruşturmanın ana unsurları:

121 şirkete el konuldu: Can Holding'e bağlı bu şirketlerin tamamının mal varlıklarına kayyum atanarak TMSF tarafından yönetilmesine karar verildi.

MASAK raporları belirleyici oldu: Holding çatısı altındaki şirketlerin banka hesaplarına kaynağı belirsiz ve yüksek miktarda para aktarıldığı, bu paraların şirketler arası dolaştırılarak izlerinin silinmeye çalışıldığı ortaya kondu.

Faturasız işlemler ve sahte belgeler: Vergi yükümlülüğünden kaçmak için sahte belgelerle işlem yapıldığı, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde anormal sermaye artırımları gerçekleştirildiği tespit edildi.

Paravan şirket yapılanması: Holdingin üst yönetiminde yer alan Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın, denetimden kaçmak amacıyla çok sayıda şirket kurarak bu şirketler üzerinden yasa dışı mali hareketleri yönettikleri belirlendi.

Yasa dışı kazançlar yatırım alanlarına aktarıldı: Elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, eğitim, enerji ve finans gibi sektörlere yatırılarak aklandığı, kamuoyunda meşruiyet sağlama çabasıyla kullanıldığı tespit edildi.

Toplamda 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyenler, iş insanları ve medya sektöründen tanınmış isimler yer aldı.