Betül Bıyık, Dünyadaki İlk ve Tek Medikal E-Pazaryerini Kurdu

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu Betül Bıyık, tüm sağlık branşlarının ürünlerini sergileyebildiği dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryerini kurdu. Sağlık ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen MediCoa.com ve MediCoa Lojistik şirketi, 43 ülkede faaliyet gösteriyor. Bıyık, Vision ve Cesna Biyoteknoloji firmalarıyla ilk yerli Covid-19 ve maymun çiçeği virüsü tespit kitlerini ürettiklerini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2017 yılı mezunu Betül Bıyık, öğrenci olduğu yıllarda katıldığı bir fuardaki gözlemleri sayesinde ortaya çıkan fikrini hayata geçirerek dünyada bir ilke imza attı. Bıyık, 43 ülkede faaliyet gösteren ve sağlık ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryeri MediCoa.Com ve MediCoa Lojistik'i 2020 yılında kurarak öncü oldu.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİYİ KAZANDIRAN EKOSİSTEMİ FARK ETTİ

Öğrenci olduğu dönemde Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı'nda cerrahi diş aletleri satan yabancı bir firmaya tercümanlık yaptığını belirten Bıyık, "Orada diş ürünlerinin bizim laboratuvarda kullandığımız malzemelerden çok farklı olduğunu gördüm fakat sterilizasyon, tıbbi tekstil gibi ortak bazı ihtiyaçlar vardı. Bir moleküler biyolog olarak otoklav almak için diş deposuna gitmek aklıma gelmezdi ama aynı ürün orada da vardı. Aynı şekilde bir diş deposu da beni hedeflemezdi, halbuki ben de onun müşterisiyim. Burada pazarlama maliyetlerini düşüren hem müşteriyi hem tedarikçiyi kazandıran bir ekosistem olduğunu fark ettim ve tüm sağlık branşlarının ürünlerini sergileyebileceği dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryerini kurdum. Kuruluştan bugüne kadar amacım hep bir problemi çözüme kavuşturmaktı. Şu an, sağlık ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmak adına MediCoa.com ve MediCoa Lojistik hizmetlerimiz ile insanların, ilgili firmaların ve toplum sağlığının problemini çözmeye her geçen gün biraz daha yaklaşmak bizi motive ediyor" dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE BÜYÜDÜ

MediCoa.com'un pandemi sürecinde büyüyen bir firma olduğunu söyleyen Bıyık, şöyle devam etti:

"Hepimizin yakından şahit olduğu üzere gerek özel sektörde gerekse kamu kurumlarında, Covid-19 salgını ile pandemi döneminde dijitalleşme iş süreçlerinin devam ettirilebilmesi adına önemli bir araç haline geldi. Daha önce hiç internet üzerinden ürün almamış kişilerin yüzde 60'ı bile bu süreçte alışkanlıklarını değiştirerek online alışverişe yöneldi. Dolayısıyla sağlık sektörü de bu süreçten etkilendi. Stacline'nın e-ticaret kategorilerinde en hızlı büyüyen ilk 100 kategori listesine göre yüzde 670 ile ilk sırayı tek kullanımlık eldivenler alırken yüzde 182 sağlık takip cihazları, yüzde 108 ile ilk yardım ürünleri ve yüzde 90 ile laboratuvar ve bilim ürünleri takip etti."

MEDİKAL FİRMALARI PANDEMİDE KESİNTİSİZ HİZMET SUNABİLDİ

Sağlık sektörünün her ne kadar kriz yönetiminde deneyimli olsa da hastanelere ürün tedariği konusuna hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Bıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokağa çıkmanın ve hastaneye girişlerin yasak olduğu dönemlerde geleneksel ziyaret metotlarını uygulayamayan saha ekipleri ürünlerini hastanelere tanıtmakta zorlandı ve pandemiden en çok etkilenen birimlerden oldu. Böylece MediCoa.com olarak, medikal firmaların ürünlerini spesifik ihtiyaçlarına yönelik bir platformda sergileyerek satışlarının kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olduk. Bununla beraber Vision ve Cesna Biyoteknoloji firmalarımızla ilk yerli Covid-19 ve maymun çiçeği virüsü tespit kitlerinden üreterek pandeminin yayılmasını önlemek adına insanların tedbir almasına yardımcı olduk. MediCoa Lojistik, bu zorlu süreçte fedakarca çalıştı."

"HER ÜLKE BİZİM DOĞAL YAYILIM SAHAMIZ"

43 ülkede faaliyet gösterdiklerine dikkat çeken Bıyık, şöyle konuştu:

"Her ülke bizim doğal yayılım sahamız. Ürettiğimiz ürünler her yaşın, cinsiyetin, milliyetin ve farklı gelir grubunun ortak ihtiyacı olan ürünler. Belirli bir estetik zevke ya da kültürel kodlara, coğrafi etmenlere, farklı demografilere göre talebi değişmeyen inelastik ürünler. Tüm dünya insanları, bizim hedef kitlemizi oluşturuyor ve herkes gerek bireysel gerekse devlet yardımlarıyla müşterimiz olabiliyor. BM'ye üye ülkelerden bile daha fazla ülkeye ihracat yapıyor duruma çok kısa bir sürede gelebiliriz. Geçmiş deneyimimiz ve gelecek stratejimiz bu noktada bütünleşiyor ve alt yapımız da imkan veriyor. Özü itibarıyla vizyonumuz da bu, temel motivasyonumuz da bu."

25 SAĞLIK BRANŞINDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek medikal e-pazaryeri olan MediCoa.com ile mevzuat çerçevesinde sağlık profesyonellerine hizmet verdiklerine işaret eden Bıyık, 25 sağlık branşında, 32 kategoride, bini aşkın medikal mağazası ve bin 500 üyesiyle sağlık alanındaki satın almanın ekonomik ve hızlı bir ortamda yapılmasını sağladıklarını söyledi. Bıyık, "Sağlık profesyonelleri kapsamında; tedarikçi firmalara potansiyel müşteri artırma ve kısa sürede ödeme alma konularında katkı sağlarken satın alma yetkililerine zaman tasarrufu ve ürün çeşitliliğini arttırma konularında destek oluyoruz" dedi.

"MEDİCOA DENT YAKINDA HİZMETE BAŞLAYACAK BİR ŞİRKETİMİZ"

Biyoteknoloji kökenli MediCoa.com'un da dahil olduğu 14 firma ile güzel işlere imza attıklarını belirten Betül Bıyık, "Vision Biyoteknoloji ve Cesna Biyoteknoloji şirketlerimiz Covid-19, Maymun Çiçeği gibi test kitlerinin ARGE ve üretimini gerçekleştiriyor. Mission Biyoteknoloji firmamız yerli laboratuvar cihaz ve ekipmanları üretiminde faaliyet gösteriyor. MediCoa Lojistik nakliye hizmetinde destek oluyor. MediCoa Dent yakında hizmete başlayacak bir şirketimiz. MediCoa ile biz hem bünyemizdeki ürünlerin hem de diğer medikal firmaların ürünlerin satışını gerçekleştirmekteyiz" dedi.

TEST KİTLERİ ALMANYA'DA BAŞARILI BULUNDU

Betül Bıyık, üretimini gerçekleştirdikleri test kitlerinin başarılı bulunduğunu belirterek "Almanya'da bağımsız bir kuruluş tüm ülkelerden gelen test kitlerini toplayıp denetime aldığında ilk 5'te grup şirketlerimizden Cesna Biyoteknoloji iki ürünüyle yer aldı. Her yeni varyantta ürünün içeriğini güncelleyen ARGE ve ÜRGE laboratuvarlarımız olası bir salgında veya varyantlarda çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.

"MEDİKAL SEKTÖRÜNÜN ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİK"

Kuruluş olarak gelecek hedeflerine de değinen Bıyık, şunları söyledi:

"Bizim bir hayalimiz var. Önce Türkiye'de sonra dünyada 10 binden fazla tüm sağlık ve medikal firmalarının son teknolojiden yararlanarak güçlerini birleştirdiği, seslerinin daha gür çıktığı, tıbbi ürünlerin sadece eczane ve medikal firmalarında satıldığı, ödeme için beklemek zorunda kalmadığı, güvenilir bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Biz medikal sektörünün alışveriş alışkanlıklarını değiştirdik. Yapamazsınız veya olmaz diyenler olmadı mı? Tabii ki oldu. Evet, sistemi değiştirmenin kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık. Bizim kendimize inancımız tam, alanın içinden geliyoruz. İşimizi seviyoruz, önemsiyoruz ve gece gündüz en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz."

"ÖĞRENCİLİK YILLARIMDA YURT DIŞINDA ÇALIŞMALARA KATILDIM"

Başarıya ulaşmasında Üsküdar Üniversitesi'ndeki eğitiminin önemli katkıları olduğunu belirten Bıyık, şöyle konuştu:

"Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerini hem akademik yönden hem de etkinlikler yönünden destekleyen bir üniversite. Üçüncü sınıftayken Üsküdar Üniversitesi'nin de dahil olduğu toplam 5 üniversite birleşip Erasmus+ programını oluşturdu. Bu programın amacı ortak bir bütçe havuzu oluşturarak yurtdışında staj yapmak isteyen öğrencileri desteklemekti. Her okuldan ilk 30'a girebilen öğrencilere aylık burs gönderilirdi. Ben Liverpool John Moores University Spor Genetiği departmanından kabul alarak 3 ay İngiltere'de staj yapma imkanı buldum. Burada Liverpool futbol oyuncularının ve Manchester rugby oyuncularının genlerini analiz ettik. Danışman hocamın ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına katılarak laboratuvarda aktif rol oynadım. Hatta bilimsel bir çalışmada yer alarak uluslararası geçerliliği olan bir dergide yazarlar arasına girdim. Böylece, bölümümle ilgili yurtiçi ve yurtdışı yaşanan güncel gelişmeleri yakından takip edebilme avantajı yakaladım. Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerde de yer aldım. Öğrenci Dans Kulübü'nü kurdum. Hobimle iş yaşamını birleştirerek gelecekte kuracağım şirket için prova yapma imkanı buldum. Burada ekip arkadaşlarımla beraber öğrencilerin dans eğitmenlerinden dans dersleri almalarını organize ettik. Müşteri ilişkileri, satış, ikna, personel yönetimi, kriz yönetimi ve finansal döngü gibi temel konulara burada adım atmış oldum."

"BU TAVSİYELERE KULAK VERİN"

Bıyık, meslek seçimi konusunda üniversite adaylarına da şu tavsiyeleri verdi:

"Bölüm tercihi ve üniversite seçim ortaokul veya lise dönemlerinde yetkinliklerimizi ve yeteneklerimizi keşfetmemizle başlar. Çünkü bölüm seçmek 20- 30 yıl severek çalışılacak bir alan belirlemek anlamına gelir. Bu nedenle çok titiz düşünüp karar verilmesi gerekmektedir. Kendimizi keşfettikten sonra ilgilenilen mesleğin bizim yetenek ve karakterimize uygun olup olmadığına bakılır. Son olarak da her ikisinin de eşleştiği mesleklerde bu sefer de imkanları ve ne kadar geleceğe kalabildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversite tercihi ise daha farklı bir konu olarak değerlendirilmeli. Adından ziyade sizi geleceğe hazırlayabilecek potansiyeli yüksek okullar araştırılmalı. Staj programları, yurt dışında eğitim görme fırsatları, akademisyenlerinin özgeçmişi ve okul markasının uluslararası düzeyde tanınırlığına dikkat edilmesi avantaj olsa da ben asıl işin öğrencide bittiğine inananlardanım. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay fakat o bilgiyi hayata geçirerek uygulayabilmek önemli."

"TUTKUYLA ÇALIŞACAĞINIZ ALANLARI KEŞFEDİN VE KENDİNİZİ GELİŞTİRİN"

Bıyık, bir kadın girişimci olarak kadın girişimci adaylarına da şu önerilerde bulundu:

"Tüm basmakalıp tutumlara rağmen kadınların, son yıllarda iş hayatında daha fazla yer almaya başladıklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Tutkuyla çalışabileceğiniz alanları keşfedin. Bir işte başarılı olabilmenin temel kuralı o işi sevmek ve kendini geliştirebilmek. Gündemi takip edin. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız sektörü iyi takip edin ve sektördeki boş alanları veya yeni trendleri gözlemleyin. Düzenli araştırma yapmak, disiplinli olmak, çok çalışmak ve doğru kararlar vermek iyi bir analizin sonucu olarak ortaya çıkar. Teknolojiyle barışık olun. Dünya her geçen gün daha fazla küreselleşiyor. Gelişmiş ülkeler, gücün fiziksel değil eğitilmiş insan beyninde olduğunun farkında. Bu yüzden teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bilgi toplumları arasında yerimizi alabilmemiz lazım. Network oluşturun. Sizi geliştiren, ufkunuzu açan, size yeni şeyler katan bağlantılar edinin. Vizyonunuz gelişir, bakış açınız berraklaşır ve düşünceleriniz daha güçlü hale gelir."