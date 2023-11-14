Oyuncu Betül Arım kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Betül Arım hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Betül Arım kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Betül Arım kimdir? Kaç yaşında, nereli ve diziler neler? Betül Arım'ın hayatı!

Ünlü sanatçı Betül Arım kimdir, kaç yaşında, nereli ve diziler neler olduğu gündeme geliyor. Betül Arım'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan Arım, birçok dizi ve film projelerinde rol aldı. Betül Arım kimdir? Kaç yaşında, nereli ve diziler neler? Betül Arım'ın hayatı! Detaylar haberimizdedir…

BETÜL ARIM KİMDİR?

Betül Arım, 16 Temmuz 1954 yılında Tunceli'de doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanmıştır. Buradan mezun olan sanatçı, 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev almıştır. Sanatçı Mustafa Alabora ile evlenip ayrılmış, çocukları Memet Ali Alabora da ailenin yolunu seçerek sanat hayatında yer almıştır. Seslendirme sanatçılığı da yapan Arım'ın, Melissa Karagöz isminde bir de kızı vardır.

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