Betül Soysal Bozdoğan kimdir? Betül Soysal Bozdoğan nereli ve kaç yaşında? Betül Soysal Bozdoğan biyografisi!

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BETÜL SOSYAL BOZDOĞAN KİMDİR?

Betül Soysal Bozdoğan 1978'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep Şahinbey İmam Hatip Lisesi'nden derece ile mezun olmuştur. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tamamladı. Ayrıca Newport İnternatıonal University'de Davranış Bilimleri lisans ve Psikoloji yüksek lisans programlarını, akademik çalışmalarına ekledi. Medyada köşe yazarı ve moderatör olarak görev yapmakta. Profesyonel iş yaşamına 1993'te yerel bir radyoda başlamıştır.

TVNET, 24 TV, TRT Türk ve TRT Haber'de pek çok yapımı hazırlayıp sunmuştur. Lila ve Mor, 24 Dakika, Manşetten, Sıcak Gündem, Değişen Türkiye öne çıkan programları arasında yer alıyor. Halen TRT Haber moderatörü olarak siyasi-politik gündemi irdeleyen 'Haftanın Z Raporu' isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler veriyor. Betül Soysal Bozdoğan, evli ve üç çocuk annesidir.