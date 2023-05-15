Seçim sonuçlarına dair tahminleri ile gündem olan Betimar Anket Ajansı, sosyal medyada gündem oldu ve Betimar Anket Ajansı kimin? Betimar sahibi kim gibi konular merak edildi. Peki, Betimar Anket Ajansı kimin? Betimar sahibi kim?

Betimar Anket Ajansı kimin? Betimar sahibi kim gibi sorular 2023 seçimleri sonrası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Betimar Anket Ajansı kimin? Betimar sahibi kim?

BETİMAR ANKET HAKKINDA

MİSYONUMUZ

Misyonumuz araştırma ve danışmanlık alanlarında müşterilerimizin güncel ve güvenilir bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak, tarafsız bir gözle çözüm ortağı anlayışında geleceği birlikte şekillendirmektir.

VİZYONUMUZ

Misyonumuz araştırma ve danışmanlık alanlarında müşterilerimizin güncel ve güvenilir bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak, tarafsız bir gözle çözüm ortağı anlayışında geleceği birlikte şekillendirmektir.

DEĞERLERİMİZ

• Evrensel etik değerleri, her şeyden önce tutmak,

• Müşteri haklarına saygılı olmak,

• Karşılıklı kazanma ilkesine bağlı iş stratejileri geliştirmek,

• Katma değer taşıyan ve uygulanabilir bilgi üretmek ve paylaşmak,

• Takım çalışmasını benimsemek,

• Yeniliklere açık, kararlı, çağdaş, yaratıcı ve güvenilir olmak,

• Çalışma ortaklarımızla uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurmaktır.