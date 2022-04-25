Beta öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Rapçi Beta Berk Bayındır öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü? Beta Berk Bayındır kimdir, hayatı ve biyografi

Şarkıları milyonlarca dinlenen ünlü rapçi Beta Berk Bayındır vefat etti. Vefatının ardından sevenleri, rap dünyasının önde gelen isimleri, Beta öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Rapçi Beta Berk Bayındır öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü? Beta Berk Bayındır kimdir, hayatı ve biyografisi! merak etti. İşte bilgiler sizlerle...

BETA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Youtube'de milyonlarca hayran kitlesi bulunan ve "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Bayındır'ın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olaya göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

"PENCERELERE ÇARPA ÇARPA AŞAĞI DÜŞMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü" dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, " Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

AİLESİ, HABERLE YIKILDI

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır " Beta" olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

RAPÇİ BETA KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Beta" olarak bilinen Berk Bayındır, 9 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını aldı.

eta Berk Bayındır 9 eylül 1989 İstanbul doğumludur. Asıl adı Berk Bayındır olan sanatçı küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur. 2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynadı. Berk Bayındır 25 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

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