Beta kimdir? Beta Berk Bayındır şarkıları neler? Beta Berk Bayındır biyografisi!

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Beta lakaplı Berk Bayındır'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Beta Berk Bayındır ne zaman, nasıl öldü sorusu araştırılıyor. Peki, Beta kimdir? Beta Berk Bayındır şarkıları neler? İşte detaylar...

Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, geçtiğimiz yıl lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Berk Bayındır'ın vefatının 1.yıl dönümü içi hazırlanan şarkı çalışması sonrasında Beta kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından ünlü rapçinin kaç yaşında vefat ettiği araştırılıyor. Peki, Beta kimdir? Beta Berk Bayındır şarkıları neler? Detaylar haberimizde...

BETA KİMDİR?

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır. Küçük yaşlarda rap ile ilgilenmeye başlamış ve ilk kayıtlarını 1998 yılında almaya başlamıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini aldı. Aynı yıl ilk underground albümü olan 'A2BT'yi çıkardı. 2005 yılında Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar isimli çalışmalarını çıkardı. Bu yıllarda sahne performanslarını gerçekleştirmeye de başladı. 2006 yılında Batuğ ile birlikte Antisistem isimli grupta yer almıştır. 2008 yılında Pişti albümüyle bir ivme yakaladı. 2014 yılında Flowart ile O.S.O.N.P.A.N.Ç. ve Son Nokta isimli parçalarıyla dissleşmiştir.

Beta fötr şapka ile bir imaj oluşturmuş ve herkes onu bu imajıyla tanımıştır.

BERK BAYINDIR NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü rapçi Berk Bayındır, lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Bayındır'ın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olaya göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

BETA BERK BAYINDIR ŞARKILARI NELER?

2014 - Kroşe

2013 - Deli-Dahi

2011 - Kulak

2011 - Kulak Kabartma Tozu

2010 - Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile)

2009 - Dokuz

2008 - Beton (Pit10 ile)

2008 - Pişti

2008 - Deşifre

2007 - Hesap mı?

2006 - Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile)

2006 - Manik Depresif(Batuğ ile)

2005 - Çürük yarınlar

2005 - Cümle alem

2004 - A2BT