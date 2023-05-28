Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu. Beştepe'nin nerede olduğu ise merak edildi. Peki, Beştepe Külliyesi nerede? Beştepe nerede?

Seçimi kazanan Erdoğan, 21 yıllık geleneği değiştirdi! Bu kez balkon konuşmasını Külliye'de yapacak

Beştepe Külliyesi nerede? merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise Beştepe Külliyesi nerede? Beştepe nerede? soruları aratıldı.

BEŞTEPE NEREDE?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ya da kamuoyundaki yaygın adıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı veya Beştepe Sarayı, Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisinde bulunan ve Türkiye cumhurbaşkanı tarafından 2014'ten itibaren kullanılan yerleşke. İçinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Millet Camii, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yer aldığı külliyedeki yapılardan ilk olarak sarayın inşası tamamlanmıştır. Saray, resmî olarak 29 Ekim 2014'te Türkiye'nin 91. kuruluş yıldönümünü anmak için düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonda açılışının yapılacağı açıklanmışsa da Ermenek maden kazasının gerçekleşmesi nedeniyle açılış resepsiyonu iptal edildi.

Yerleşke hizmete girdiğinde adı "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" olarak açıklanmıştır. Daha sonra Temmuz 2015 tarihinde yerleşkeye resmi olarak "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" ismi verilmiştir.

Tarihi

2011 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nin "Doğal ve Tarihi Sit Alanı" statüsü 1. dereceden 3. dereceye düşürüldü ve "Tarihi Sit" statüsü kaldırıldı. Aynı yıl çıkarılan kanun hükmünde kararname ile arazinin bir kısmının ya da tamamının Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek kamu hizmetlerinde kullanılması için bedelsiz bir şekilde hazineye devredilebilmesinin önü açıldı.

2012 yılında Bakanlar Kurulu, Başbakanlık Hizmet Binası'nın yapımı amacıyla, Gazi Yerleşkesi arazisini "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan etti. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ, Orman Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun iş birliğiyle "Ak Saray" adıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşaatına başlandı.

AOÇ'daki söz konusu arazi ve projeyle ilgili iki kez durdurma kararı verildi. Önce Ankara 11. İdare Mahkemesi AOÇ'daki yedi hektarlık alanı sit statüsünden çıkaran kararın yürütmesini durdurdu. Daha sonra Ankara 5. İdare Mahkemesi, AOÇ'daki 33.500 dekarlık alanda yapılan imar planını durdurdu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra yerleşke cumhurbaşkanlığına tahsis edildi. Sarayın açılış töreninin 29 Ekim 2014'te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda yapılacağı açıklandı ancak Ermenek maden kazası nedeniyle açılış resepsiyonu iptal edildi.

Temmuz 2015'te yerleşkenin adı "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" olarak değiştirildi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde inşa edilen Külliye'nin yapımına temel oluşturan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararının yürütmesi, Şubat 2022'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından durduruldu.