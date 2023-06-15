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Ekonominin kurmayları Beştepe'de ilk kez bir araya geliyor! Gündemde vatandaşın kanayan yarası var

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Beştepe'deki ekonomi toplantısı bitti mi? Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar nelerdir? merak ediliyor. Beştepe'deki ekonomi toplantısı bitti mi? Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar nelerdir? sorularına yanıt aranıyor. Beştepe'deki ekonomi toplantısı bitti mi? Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

BEŞTEPE'DE EKONOMİ TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısı için bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele mesajı verdi. Yılmaz, "Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız! 12. kalkınma planını Ekim ayında meclise sunacağız. Eylül ayında paylaşacağımız orta vadeli programla kaynakları yönlendireceğiz" dedi.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Katılanların arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Tüm gözler ise ekonomide dümene geçen Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'daydı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ''12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Cari açığı büyümenin önünde engel olmaktan kaldıracağız. Bir yandan depremin yarasını sararken diğer yanda enflasyon ile mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız'' ifadelerini kullandı.