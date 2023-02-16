Oyuncu Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Bestemsu Özdemir kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde gözyaşlarını tutamadı. Yardım gecesinde söylediği sözlerle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi Detaylar haberimizdedir…

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.