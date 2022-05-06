Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir hayatı ve biyografisi! Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bestemsu Özdemir merak konusu oldu. İşte Bestemsu Özdemir hakkında merak edilen Bestemsu Özdemir kimdir, Bestemsu Özdemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Nisan 1992

(30yaşında),

İstanbul

20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı

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