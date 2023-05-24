Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, nereli? Beste Açar instagram hesabı ne?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Beste Açar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Beste Açar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, nereli? Beste Açar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Beste Açar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Beste Açar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, nereli? Beste Açar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar 15 Mayıs 1974 yılında doğdu. 47 yaşında olan Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi iken Nur hanımı görür görmez aşık olmuş ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında evlenmişti. Bu evlilikten 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi. Beste Haravon, Tayfun Duygulu ile ilk evliliğini yaptı. Beste Havaron'un ikinci Onur Berberoğlu ile ikinci evliliğini geçekleştirdi. Bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile boşandı.