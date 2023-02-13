Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Besni ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Besni nerede? Besni ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Besni ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Besni ilçesi merak edildi. Peki, Besni nerede? Besni ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Besni ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

BESNİ NEREDE?

Besni, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 77,301

Yüzölçümü: 1.330 km² (510 mil²)

BESNİ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Çelikhan ilçesinin nüfusu 77,301'dir.

BESNİ HANGİ İLE BAĞLI?

Besni, Adıyaman il merkezinin batı kesiminde yer alan bir ilçedir.

Etimoloji

Besni için kullanılan isimlerin 12.-19. yüzyıllar arasında çeşitli şekillerde yazıldığı görülmektedir. Bu süreçte Besni; Arapça Bahasna, Süryanice Bet Hesna ve Behesna, Ermenice Behesni, Behesdin ve Behisni, Osmanlıca Behisni, Behesne, Besne ve Besni isimleriyle anılmıştır. Şehrin isminin Acem kaynaklarında Bihişti olarak geçtiği de bazı eserlerde kayıtlıdır.

Besni için Orta Çağ tarihçilerinden Bar Hebraeus Bet Hesna, Urfalı Mateos Behesni ve Behesdin isimlerini kullanmışlardır. 17. yüzyıl ortalarında Besni'ye uğrayan Evliya Çelebi, Seyehâtname'sinde kent ve kale için Sadr-ı Baz, Behisni ve Besne isimlerini kaydetmiştir. Çağdaş kaynaklar da Besni için Behesni ve Behisni gibi isimlerin kullanıldığını tespit etmişlerdir.

Arap ve Fars kaynaklarında Besni isminin Behesnâdan geldiği ve "eşsiz" ya da "cennete eş" anlamlarına gelen hesnâ kelimesinden türediği belirtilmektedir.

Tarihçe

Tarihî kaynaklara konu olan Besni şehri, ilçenin günümüzde bulunduğu yerin 5 km güneyinde bulunan Eski Besni olarak bilinen ören yerinde, Besni Kalesi'nin çevresinde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Besni, 1950'lerin sonuna kadar kalenin etrafındaki yerindeydi. Heyelan ve su basması nedeniyle 1950-1965 yılları arasında şehrin yeri değiştirilerek günümüzdeki yerine taşınmıştır.

Coğrafya

Besni, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Fırat Nehri'ne Samsat'ın aşağısında karışan Göksu'ya dökülen bir çay yakınında ve Malatya dağlarının güney eteğinde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Güneybatısında bulunan Gaziantep'e 105 km, batısında bulunan Kahramanmaraş'a yaklaşık 90 km ve kuzeydoğusunda bulunan Malatya'ya yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Adıyaman şehir merkezine 44 km, en yakın demiryolu istasyonu olan Gölbaşı'na ise 27 km uzaklıktadır.