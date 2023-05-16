Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk hangi partiden, mesleği nedir? Kaç yaşında, nereli? Besim Tibuk hayatı ve biyografisi!

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından, eski konuşması yeniden gündeme gelen Besim Tibuk kimdir? Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla araştırdığı isimlerden biri olan Besim Tibuk ne iş yapıyor, mesleği nedir? Peki, Besim Tibuk kaç yaşında, nereli? İşte, Besim Tibuk'un hayatı ve biyografisi!

Besim Tibuk kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Besim Tibuk hakkında araştırmalar yapılıyor. Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk ne iş yapıyor, mesleği nedir? Besim Tibuk kaç yaşında, nereli? Besim Tibuk hayatı ve biyografisi!

BESİM TİBUK KİMDİR?

1945 yılında Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Arılı köyünde Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Murgul'da, ortaöğrenimini Kars, Artvin ve İzmit'te tamamladı. 1962-1963 AFS bursu ile ABD'ye gitti. Liseyi ABD'de bitirdi. 1968'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi Bölümünü (şimdiki adıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü) bitirdi. 1964-1967 arası Devlet İstatistik Enstitüsünde çalıştı. 1971-1972'de İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek işletmecilik ihtisasını bitirdi.

İŞ HAYATI

Besim Tibuk, 1964 yılında tercüman rehber olarak turizm sektörüne girdi. Sonra seyahat acenteleri müdürlüklerinde bulundu. 1974'te tercüman rehberleri örgütleyerek Net Holding'in nüvesi olan Net Turizm'i kurdu. Net Grubu'nu büyüterek kısa zamanda turizm sektörünün en büyük kuruluşlarından biri hâline getirdi. Ticarette ara verdiği çalışmalarına devam etmek üzere Net Holding'i kurdu.

SİYASİ HAYATI

Siyasetle aktif olarak ilgilenmeye başlayan Tibuk, ilk önce demokratik kültüre hizmet etmek amacıyla DEM yayınevini kurdu. Demokrat Partinin (DP) tekrar kuruluşunda görev aldı ve bir süre İstanbul il başkanlığı yaptı. 26 Temmuz 1994'te arkadaşlarıyla bu partiden ayrılarak Liberal Demokrat Partiyi (LDP) kurdu. Tibuk, 1999 ve 2002 seçimlerinde LDP'nin düşük oy alması sebebiyle 25 Kasım 2002'de genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyaseti bıraktı. Makamını vekâleten Nizam Kağıtçıbaşı'na devretti.

2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Liberal Demokrat Parti tarafından çatı aday olarak önerildi ancak aday gösterilmek için gereken 20 milletvekili desteğini alamadı.