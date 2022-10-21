Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu geliyor. Masterchef 2022'ye konuk olacak isimlerden birisi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Besim Dutlulu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bugün Masterchef'e birbirinden değerli isimler konuk olacak. Konuk olan isimler arasında Besim Dutlulu geliyor. Peki, Besim Dutlulu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Besim Dutlulu (29 Eylül 1979; Akhisar), eczacı ve Manisa'nın Akhisar ilçesinin belediye başkanı.

Besim Dutlulu doğum tarihi : 29 Eylül 1979

Besim Dutlulu kaç yaşında : 43 yaşında

Besim Dutlulu nereli : Manisa

Besim Dutlulu mesleği ne : Akhisar Belediye Başkanı, Eczacı

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Annesi ve babası da eczacı olan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yaptı. İlk öğretimini Akhisar'da tamamlayan Dutlulu daha sonra İzmir'de yatılı okulda eğitimini tamamladı. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimine devam eden Dutlulu buradan 2005 yılında mezun olarak Akhisar'da bulunan ailesinin eczanesini işletmeye başladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Dutlulu, bir süre Manisa Eczacı Odası'nın Akhisar İlçe Başkanlığı görevini de yaptı.

Besim Dutlulu, 24 Ekim 2018 tarihinde 2019 Türkiye yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birden fazla aday adayı olunca 2 Aralık 2018'de Akhisar'da eğilim yoklaması gerçekleştirildi. Altı aday adayı arasında yapılan eğilim yoklaması sonrası en yüksek oyu alan Besim Dutlulu, Akhisar belediyesi başkanlığı için yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 2019 Türkiye yerel seçimlerine Millet İttifakı'nın adayı olarak giren Besim Dutlulu, yapılan seçim sonrası oyların %55.41'ini (61.001 oy) alarak Akhisar'ın belediye başkanı olarak seçildi.