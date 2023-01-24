Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu?

Gündem Haberleri

Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları tamamlandı. Şimdi ise merak edilenler arasında çeyrek final eşleşmeleri yer alıyor. Peki, Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu?

Aboubakar'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Menajerimle görüştülerAboubakar'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Menajerimle görüştüler
Süper Lig devinden çifte bomba! Fenerbahçeli Zajc ve Konyaspor'un yıldızı geliyorSüper Lig devinden çifte bomba! Fenerbahçeli Zajc ve Konyaspor'un yıldızı geliyor
Larin, Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Yeni adresi büyük şaşkınlık yarattıLarin, Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Yeni adresi büyük şaşkınlık yarattı

Beşiktaş ZTK'da neden yok? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları tamamlandı. Şimdi ise merak edilenler arasında çeyrek final eşleşmeleri yer alıyor. Peki, Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALDE BEŞİKTAŞ YOK MU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş yer almıyor. Beşiktaş son 16 turunda kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title