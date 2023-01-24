Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları tamamlandı. Şimdi ise merak edilenler arasında çeyrek final eşleşmeleri yer alıyor. Peki, Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu?

Beşiktaş ZTK'da neden yok? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları tamamlandı. Şimdi ise merak edilenler arasında çeyrek final eşleşmeleri yer alıyor. Peki, Beşiktaş ZTK'da neden yok? BJK Türkiye Kupası'nda niye yok, elendi mi, rakibi kim oldu? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALDE BEŞİKTAŞ YOK MU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş yer almıyor. Beşiktaş son 16 turunda kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLERİ