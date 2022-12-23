Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşme kurası ne zaman yapılacak? Sorularını yanıttı. Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş rakibi kim oldu? Türkiye kupası 4.tur maçları ne zaman oynanacak? ZTK kura çekimi çekimi ne zaman, hangi kanalda? ZTK son 16 kalan takımlar kimler? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

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Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur müsabakasında Beşiktaş sahsında Şanlıurfaspor'u 2_0 geriden gelerek 4-2 lik net bir skor ile yenerek. Kupada adını bir üst tura yazdıran ekiplerden oldu. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller iseCenk Tosun, WoutWeghorst ve Georges-Kévin Nkoudou 'dan geldi. Siyah beyazlıların4.Ziraat Türkiye Kupası 4.Turundaki rakibi ise futbol severler tarafından merakediliyor. Peki , Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Beşiktaş ZTK kiminle eşleşti? ZTK kura çekimi çekimi ne zaman, hangi kanalda? ZTK son 16 kalan takımlar kimler? Detaylar haberimizde...

Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesi 5. tur karşılaşmaları oynanıyor. Beşiktaş, evinde Şanlıurfaspor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçta siyah-beyazlılar, konuk ekibi 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanmasını bildi. Beşiktaş'ın ilk iki golünü Cenk, 3. golünü Nkoudou atarken kapanışı Weghorst yaptı. Şanlıurfa'nın gollerini Kemal Rüzgar kaydetti. Böylece Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında adını son 16 yazdıran ekiplerden biri oldu.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü (bugün) saat 11.30'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

ZTK SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR KİMLER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle;

MKE Ankaragücü

HangiKredi Ümraniyespor

Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe

Teco Karacabey Belediyespor

VavaCars Fatih Karagümrük

Corendon Alanyaspor

Trabzonspor

Beşiktaş

Kayserispor