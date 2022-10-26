Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantıda son kararını verdi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş yeni teknik direktörü kim? Şenol Güneş Beşiktaş teknik direktörü oldu mu? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için çeşitli isimler yer alıyordu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olduğu merak konusu oldu. Sporseverler, Beşiktaşın yeni direktörünün kim olduğunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş yeni teknik direktörü kim? Şenol Güneş Beşiktaş teknik direktörü oldu mu? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim oldu? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Valerien Ismael'i görevden alan Beşiktaş, yeniden Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Siyah-beyazlılar deneyimli hocayla anlaşama vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU MU?

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.