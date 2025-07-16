Temmuz ayı hazırlık programı kapsamında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu önemli hazırlık maçında form durumunu test edecek. Taraftarlar, "Beşiktaş Wolfsberger maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca maçın şifresiz olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Wolfsberger AC hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Wolfsberger AC maçı şifresiz izleme linki var mı?

BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER AC HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kapsamındaki ikinci hazırlık maçında karşılaşacağı rakibi Wolfsberger AC oldu. Beşiktaş Wolfsberger maçı, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da (TSİ) başlayacak.

BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER AC MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayın hakları HT Spor kanalında olacak. Maç şifresiz olarak HT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Ayrıca Beşiktaş'ın resmî YouTube kanalı ve BJK TV üzerinden de karşılaşma izlenebilecek. Bu sayede taraftarlar hem televizyon hem de internet üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.