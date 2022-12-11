Beşiktaş - Westerlo maçı CANLI izle! Beşiktaş - Westerlo maçı canlı yayın! Salernitana maçı canlı izle!

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BEŞİKTAŞ - WESTERLO CANLI İZLE

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BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

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BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Beşiktaş - Westerlo maçı 11 Aralık Pazar günü Antalya'da, Antalya Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş - Westerlo karşılaşması S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından saat 19:00'da canlı yayınlanacak ve S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.