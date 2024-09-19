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Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak?
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Beşiktaş ve Eyüpspor arasındaki futbol maçı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını sabırsızlıkla bekliyorlar.

Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak olan futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu önemli mücadele, iki takımın da performansı açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek bu karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarlar için sezonun kritik maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında İKAS Eyüpspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş ve Eyüpspor Maçı Ne Zaman, Nerede Oynanacak?

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak. Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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