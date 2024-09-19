Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak?
Beşiktaş ve Eyüpspor arasındaki futbol maçı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını sabırsızlıkla bekliyorlar.
Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak olan futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu önemli mücadele, iki takımın da performansı açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek bu karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarlar için sezonun kritik maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında İKAS Eyüpspor ile karşılaşacak.
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak. Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan