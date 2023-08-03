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Beşiktaş, Ümraniyespor'u satın aldı mı? Ümraniyespor satıldı mı?

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Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u satın almak için girişimlere başladı. Peki, Beşiktaş, Ümraniyespor'u satın aldı mı? Ümraniyespor satıldı mı?

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A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Ümraniyespor arasında görüşmelerde sona yaklaşıldı. Peki, Beşiktaş, Ümraniyespor'u satın aldı mı? Ümraniyespor satıldı mı?

BEŞİKTAŞ, ÜMRANİYESPOR'U SATIN ALDI MI?

Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u satın almak için girişimlere başladı. A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Ümraniyespor arasında görüşmelerde sona yaklaşıldı. Beşiktaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin Ümraniyespor'a yakın olması tercih edilme sebeplerindenbiri olarak ifade ediliyor. görülüyor. Beşiktaş aynı zamanda Ümraniyespor'u pilot takım olarak kullanmayı planlıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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