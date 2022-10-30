Beşiktaş-Ümraniyespor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller ve maç özeti ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Maçın özetini HD olarak izlemek isteyenler, Beşiktaş-Ümraniyespor maçını hangi takım kazandı? Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Ümraniyespor maç özeti!

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Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Hatayspor sonrası Valerien Ismael ile yolları ayıran siyah-beyazlılarda göreve yeniden getirilen Şenol Güneş, ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Ümraniyespor maçını hangi takım kazandı? Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Ümraniyespor maç özeti! merak ediliyor. Beşiktaş-Ümraniyespor maçını hangi takım kazandı? Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Ümraniyespor maç özeti! Detaylar ahberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Valerien Ismael sonrası göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş'in 2. Beşiktaş dönemi de bu maçla başladı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 5-2'lik üstünlüğü var. Beşiktaş-Ümraniyespor mücadelesinde henüz kazanan takım belli değil.

BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda 33. dakikada sahneye çıkan Weghorst farkı 2'ye çıkardı. Ümraniyespor'da ise Del Valle 45. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü. İkinci yarı ise sahada Beşiktaş fırtınası yaşandı. Siyah-beyazlılar 48. dakikada Tayyip Talha ile 3. golü bulurken, Ümraniyespor 57. dakikada Avounou ile karşılık verdi. 62. dakikada Cenk Tosun ve 78. dakika Weghorst attığı gollerle takımını 5-2 öne geçiren isimler oldu.

BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

İKİNCİ YARI

Dakika 78: Beşiktaş, Wout Weghorst'un golüyle farkı 3'e yükseltti.



Dakika 62: Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle durumu 4-2'ye getirdi.

Dakika 57: Ümraniyespor, Durel Avounou'nun golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

Dakika 48: Beşiktaş, Tayyip Talha'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi.

İLK YARI

Dakika 45: Ümraniyespor, Yonathan Del Valle'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Dakika 33: Beşiktaş, Wout Weghorst'un golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Dakika 19: Cenk Tosun'un kullandığı serbest vuruş, savunmadan sekip kornere gitti.

Dakika 17: Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Wout Weghorst, düşerken şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

Dakika 14: Ümraniyesporlu Geraldo, Dele Alli'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dakika 5: Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 4: VAR ile görüşen Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 3: Ümraniyespor ceza alanında yaşanan karambolde Beşiktaşlı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.